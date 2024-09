HQ

I en ganske overraskende vending av hendelser har Cartoon Network kunngjort planer om å samarbeide med stop-motion-animasjonsmesterne over på Aardman på noe spesielt for å feire 10-årsjubileet for den animerte serien Over the Garden Wall.

Dette har blitt bekreftet i et innlegg på X, der vi får vite det: "Danser i en virvel av gylne minner... En liten gave fra The Unknown for å feire 10-årsjubileet til #OvertheGardenWall. Følg med, villfarne sjeler."

Hva håper du dette samarbeidet skal inneholde?