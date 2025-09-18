Casting samtaler for Amazons Mass Effect serie kan ha bekreftet kanon MaleShep

HQ

En nylig lekkasje viser casting-samtaler for Amazons kommende Mass Effect tilpasning. En av mange videospilltilpasninger Amazon jobber med, Mass Effect forblir stort sett innhyllet i mystikk mens arbeidet fortsetter med å bringe BioWares sci-fi-romopera til liv.

Imidlertid kan vi ha nye detaljer om hvordan hovedrollebesetningen vår vil se ut takket være innsider Daniel Richtman (via Eurogamer). Richtmans siste rapport viser at Amazon ser etter en ung mann av Colin Farrell-typen (30-39) med åpen etnisitet, en kvinnelig medledende romvesenkarakter som krever proteser (34-39), et kvinnelig menneske som gir en parallell fortelling fra Jorden, og en mannlig skurk av Doug Jones-typen (40-60) sammen med en mannlig wrestler-type soldat (30-49).

At hovedrollen er en mann med åpen etnisitet har fått noen til å spekulere i om dette kan være en mannlig versjon av Commander Shepard. Mange fans av Mass Effect vil kanskje bli en smule skuffet over å høre det, ettersom de elsker FemShep takket være Jennifer Hales opptreden. Det er imidlertid fortsatt ingen bekreftelse på at dette kommer til å være en versjon av Normandy-mannskapet vi ser i spillene.

Bevisene ser imidlertid ut til å peke i den retningen, med en kvinnelig utenomjordisk medleder som nesten helt sikkert kan være Liara. Vi vet bare sikkert når Amazons Mass Effect serie er klar for mer av en offisiell avduking.