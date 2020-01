Castle Crashers-utviklernes nye spill avsløres natt til fredag

Utvikleren The Behemoth er kjent for å lage spennende, fargerike kooperative eventyr. Det har de bevist med ikke minst Castle Crashers, men også med spill som Battleblock Theatre og Pit People. Snart vet vi hvordan deres neste prosjekt ser ut.

Via en kort teaser på Twitter vet vi at The Behemoth har planer om å løfte sløret for deres neste spill den 31. januar klokken 02:00 norsk tid.

Du kan se avsløringen live her.

Det vites enda ikke om det er snakk om en helt ny serie, eller om de vender tilbake til Castle Crashers - hva ønsker du?