Castlevania Advance Collection aldersmerket i Australia

For to år siden slapp Konami Castlevania Anniversary Collection, der de åtte første spillene i den populære serien er samlet i en pakke. Spillene i samlingen omfatter blant annet NES-originalen, Super Castlevania IV til Super Nintendo og det ukjente Game Boy-spillet Castlevania The Adventure.

Nå virker det som at Konami planlegger en pakke med litt nyere spill, ettersom Castlevania Advance Collection har blitt aldersmerket i Australia. De Castlevania-spillene Konami slapp til Game Boy Advance er:



Castlevania: Circle of the Moon



Castlevania: Harmony of Dissonance



Castlevania: Aria of Sorrow



Castlevania (Classic NES Series)



De tre første kommer mest sannsynlig til å være i samlingen. Det siste spillet er en versjon av det originale Castlevania portet til Game Boy Advance og er allerede i Castlevania Anniversary Collection, men det er en fin bonus om det blir med i den nye samlingen likevel. Regn uansett med mer Castlevania til Switch (of forhåpentligvis flere plattformer) om ikke altfor lenge.

Takk, IGN