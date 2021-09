Castlevania Advance Collection bekreftet og lansert

Takket være en et par sensurorganer visste vi allerede at Konami hadde noe kalt Castlevania Advance Collection på lur, og etter hvert har det dukket opp litt mer informasjon om hva dette er. I kveld har vi fått vite mye mer.

For det er Nintendo som har fått æren av å avsløre at Castlevania Advance Collection samler Super Nintendos Castlevania: Dracula X og Game Boy Advance-spillene Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance og Castlevania: Aria of Sorrow på PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch senere i dag. I tillegg til å ha pusset litt på grafikken vil spillene støtte en Rewind-funksjon som i nå kjent stil lar oss spole tilbake tiden litt etter å ha gjort en feil.