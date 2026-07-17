Castlevania: Belmont's Curse er visuelt inspirert av Netflix-animeen Castlevania

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Selv om det nye Castlevania-spillet selvfølgelig bygger på mekanikkene, grafikken og verdenen fra seriens fortid, er sjansen ganske stor for at en Castlevania-fan i dag kun er kjent med anime-serien fra Netflix, med tanke på at det er en evighet siden det forrige Castlevania-spillet kom ut. Når man ser på «Castlevania: Belmont’s Curse», er det vanskelig å ikke tenke på anime-serien som i 2017 introduserte oss på nytt for Belmont-familiens og vampyrenes verden.

Ifølge serieprodusent Tsutomu Taniguchi og den kreative lederen for Belmont’s Curse, Emmanuel Nouaille, er dette helt bevisst. «Vi vet at det finnes så mange fans av anime-serien som aldri har spilt spillene før. Så selv om vi selvfølgelig ønsket å sette spillet i forgrunnen av ideene våre da vi regisserte, ville vi virkelig sørge for at alle følte seg velkomne, spesielt anime-fansen som aldri har spilt spillene før,» sa Taniguchi til PC Gamer i et nylig intervju.

Han la til at «det er ingen barriere mellom spillet og animeen. Vi håper virkelig at folk som bare har sett animeen, også vil like spillet.» Nouaille gjentok poenget hans og sa at selv om det ikke er noen direkte kobling mellom animeen og det kommende spillet, vil den visuelle stilen, musikken og mer få anime-fans til å føle at de trer inn i en svært kjent verden.

«Gjennom kunstretningen, musikken og historien tror jeg vi ligger svært nær seriens filmiske uttrykk. Det er dette vi ønsker å fange opp og gjenskape. Jeg mener filmisk uttrykk er viktigere enn en spesifikk referanse til spillet,» sa Nouaille.

Castlevania: Belmont's Curse kommer ut 15. oktober til PC, PS5, Nintendo Switch og Switch 2, samt Xbox Series X/S.