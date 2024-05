Castlevania kommer til Dead by Daylight senere i år

HQ

Behaviour Interactive la ikke fingrene imellom under gårsdagens jubileumsstream for Dead by Daylight, da utvikleren avslørte tonnevis av spennende informasjon og nyheter knyttet til det asymmetriske skrekkspillet. Dungeons & Dragons-kapitlet ble vist i detalj, The Casting of Frank Stone fikk en gameplay-trailer, og blant noen andre spennende avsløringer ble det bekreftet at Castlevania vil være et av de neste kapitlene for tittelen.

En teaser-trailer bekreftet at Konamis elskede serie kommer til Dead by Daylight en gang senere i år. Vi har ingen ytterligere informasjon å dele ennå, annet enn at vi får vite mer om dette kapittelet 6. august når det avsløres fullt ut.

Hvem håper du å se introdusert som mordere og overlevende i dette temakapittelet?