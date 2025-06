Castlevania- og Devil May Cry-anime-skaperen Adi Shankar har kjøpt rettighetene til Duke Nukem

HQ

Adi Shankar er kanskje den mest suksessrike videospilladapteren i Hollywood akkurat nå. Han har jobbet med Netflix for å levere den elskede og populære Castlevania, nylig fulgt opp med Devil May Cry, hjulpet til med å lage den merkelige, men flotte Captain Laserhawk: A Blood Dragon Adventure, og han har tydeligvis allerede øynene på hva som kommer neste gang.

I et intervju med Esquire har Shankar avslørt at han har sikret seg filmatiseringsrettighetene til Duke Nukem fra Gearbox, og at han har tenkt å bruke dem til å skape et prosjekt som vil være autentisk for karakteren, og fungere som en "langfinger til alle."

På spørsmål om hva han har i støbeskeen, forklarte Shankar "Jeg har videospill i produksjon. Selvsagt mer Devil May Cry. Jeg blir kontaktet av forskjellige IP-er og selskaper som ønsker å jobbe med meg. Jeg kjøpte rettighetene til Duke Nukem. Ikke spillrettighetene, men jeg kjøpte dem fra Gearbox."

Han kom deretter inn på sin visjon for Duke Nukem, og la til: "Det er en langfinger til alle. Da Duke Nukem eksploderte, satt en haug med folk og prøvde å gjøre det til et varemerke, mens det bare er en langfinger. Duke Nukem kan ikke lages av et selskap, for i det øyeblikket et selskap lager Duke Nukem, er det ikke lenger Duke Nukem. Jeg har ikke tenkt å la noen fortelle meg hva jeg skal gjøre i denne saken."

Han bemerket også kort planene sine for den andre sesongen av DMC, og forklarte at "historiefortellingen kommer til å dreie" og at den vil være "annerledes, stilistisk og tonalt", til slutt blir "egentlig et nytt show."