Castlevania Season 4 bekreftet

Fem dager etter at sesong to av Castlevania kom til Netflix kunne selskapet avsløre at tredje sesong på vei, så mange har ventet spente på hva som ville skje etter sesong tre. Det viser seg at en lignende taktikk ble fulgt.

For omtrent tre uker etter at Castlevania Season 3 dukket opp på Netflix har vi nå fått bekreftelsen på at en fjerde sesong er godkjent for produksjon, så da er det lov å håpe på mer blod og drama en gang i 2021.