Konami meddeler at Castlevania: Aria of Sorrow-hovedpersonen Soma Cruz nå har ankommet Super Bomberman R Online som del av tittelens andre sesong. Karakteren kan kjøpes fra butikken i spillet for 500 Bomber Coins og har evnen til å midlertidig fjerne fiendenes spesielle evner ved å slippe løs bølger av flaggermus på dem.