Om du er fan av klassiske Castlevania-spill fra seriens tidligere dager, så bør du sjekke ut Kickstarter-kampanjen for Lords of Exile. Den starter i morgen, og spillet minner veldig om Castlavania-spillene innen Symhony of the Night.

Planen er å slippe spillet til PC og konsoll i løpet av året. Sjekk ut Kickstarter-traileren nedenfor.