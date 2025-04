Cat Quest II er nå gratis i Epic Games Store

HQ

Epic Games Store tilbyr nå det sjarmerende Cat Quest 2 gratis. Til tross for hva tittelen kanskje antyder, kan du spille som både katt og hund - enten alene ved å bytte mellom de to karakterene, eller sammen med en venn i co-op.

Spillet utspiller seg i en verden der katte- og hundekongedømmene, Felingard og Lupus-imperiet, er på randen av krig. To detroniserte konger må slå seg sammen for å gjenopprette freden. Med en rekke våpen, trylleformularer og evner er Cat Quest 2 en munter og underholdende opplevelse som passer spesielt godt for yngre spillere eller de som er ute etter et mer avslappet action-RPG.

Få tak i spillet gratis her.

Har du planer om å kjøpe Cat Quest 2?