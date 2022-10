Catan - Console Edition annonsert til PlayStation og Xbox

Det klassiske brettspillet Catan ble opprinnelig utgitt i 1995 og har egentlig aldri sluttet å være populært. Det strålende konseptet fortsetter å underholde, og det har mottatt flere virkelig godt utførte utvidelser som forbedrer den grunnleggende formelen.

Catan har også vært ganske vellykket som digitalt brettspill for alt fra PC, smarttelefoner, bærbare enheter og konsoller - og nå er det tid for en ny inkarnasjon. Som navnet Catan - Console Edition antyder, er dette en tittel som kommer til PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series, og studioprodusenten Natalie Dodd på Dovetail Games sier:

"We've collaborated closely with Nomad Games and Catan to provide players with an authentic experience unlike any other. We tried to pay attention to the little details, like the bunting that decorates the longest road or the little chimney when someone builds a city; each part of the game has been carefully designed to bring the board to life. The ability to play locally with friends is a novel and exciting addition. Players can track cards using their phones, which eliminates the risk of other players seeing your resources. We can't wait to show everyone this fantastic feature!"

Catan - Console Edition utgis neste år og "inkluderer svært detaljerte fliser som vil fordype spillere på øya Catan, en ny måte for spillere å spille lokalt fra sofaen med opptil fire venner, og en flerspillermodus for å spille med andre catanere over hele verden".

Det høres jo ganske bra ut. Liker du Catan generelt og hva synes du om digitale brettspill?