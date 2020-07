CD Project Red introduserer oss for Pacifica i Cyberpunk 2077

Du ser på Annonser

Hvis du er interessert i Cyberpunk 2077, og byen Night City som spillet foregår i, så har du uten tvil lagt merke til at CD Projekt Red den siste tiden har introdusert oss for nye deler av byen via flere innlegg på Twitter.

Denne gangen er det et mer sentralt distrikt som står for tur, nemlig Pacifica, et sted som en gang oset av penger, men som nå har blitt et sted hvor bandene holder til. En av de to store gameplay-demonstrasjonene finner sted i dette distriktet.

"Pacifica could've been Night City's money-making vacation resort, but once the investment dried up it became a husk left to rot. Now, instead of tourists, the district is overrun by gangs and violence, with The Voodoo Boys protecting the community forsaken by NCPD. #ConceptArt"

Du kan se bildene nedenfor.