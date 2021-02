CD Projekt har blitt offer for utpressing igjen

Du ser på Annonser

i 2017 bekreftet CD Projekt at de hadde blitt hacket, og at de skyldige truet med å avsløre detaljer om Cyberpunk 2077 om selskapet ikke gikk med på bestemte krav. Fire år senere er det altså noe lignende som har skjedd.

For CD Projekt avslører at de har blitt hacket igjen, og denne gangen har gjerningspersonene tilsynelatende fått fingrene i blant annet kildekoden til Cyberpunk 2077 og The Witcher 3: Wild Hunt. Interessant nok har selskapet valgt å legge ut meldingen hvor hackerne truer med å offentliggjøre dette materiale, men CD Projekt står fast ved at de ikke vil gi etter for slike krav. Dermed er det en mulighet for at noen hemmelige saker får se dagens lys fremover, og kanskje gjøre en allerede kjedelig situasjon for selskapet verre.