CD Projekt i trøbbel etter å ha nektet Devotion-lansering på GOG

Du ser på Annonser

Tidligere i dag annonserte Red Candle Games at det ganske kontroversielle Devotion ville lanseres på GOG den 18. desember etter å ha blitt fjernet fra Steam i fjor som følge av en mindre flatterende sammenligning av Kinas president og Ole Brumm. Vel, her skal du få litt déjà vu.

For CD Projekt, som eier GOG, skriver nemlig at Devotion ikke blir tilgjengelig på GOG likevel etter å ha "mottatt mange meldinger fra spillere". Med tanke på svarene til Twittermeldingen kan man trygt si at få kjøper den forklaringen, og heller tror at også CD Projekt ikke tør å gjøre annet av frykt for å gjøre Kina sinte og dermed stå i fare for å miste noen massive investorer.

Til og med noen utviklere og utgivere har sagt klart fra om hva de mener om avgjørelsen, inkludert Bottom Games-grunnleggeren Megan Fox som sier at den planlagte lanseringen av Skatebird på GOG nå er kansellert som følge av CD Projekt sin melding. Som om sistnevnte ikke hadde nok å stri med som følge av reaksjonene rundt Cyberpunk 2077...