CD Projekt Red advarer mot falske Cyberpunk 2077-betaer

Du ser på Annonser

Tidligere i dag var Silje snill nok til å minne dere på at det er tid for å sjekke lithium-batteriene i PlayStation Portable igjen siden farlige ting kan skje om de ligger urørte i lang tid, så da er det vel greit å advare om noe annet også.

Utviklerne i CD Projekt Red skriver nemlig at mange personer har kontaktet dem for å si de har fått email som tilbyr dem en plass i en Cyberpunk 2077-beta. Dette er selvsagt bare svindel, så det polske studioet sier at du ikke må trykke på noe i disse siden det ikke er planer om å ha en slik betatest for det etterlengtede spillet.