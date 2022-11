CD Projekt Red bekrefter at Cyberpunk 2077: Phantom Liberty er en betalt utvidelse

HQ

CD Projekt Red har så langt gitt ut mindre tillegg med ekstra innhold og patcher som har fikset tekniske feil for Cyberpunk 2077, og alt nytt innhold hittil har vært gratis. Du må imidlertid betale for den kommende utvidelsen Phantom Liberty.

De fleste hadde nok allerede skjønt det, men det er nå endelig bekreftet i et intervju med GamesRadar, der Radek Grabowski fra studioet sier følgende:

"As for the expansion's pricing - we have not revealed exact details yet, but it will be a paid one."

Phantom Liberty lanseres neste år ig du kan se den første traileren nedenfor.