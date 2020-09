CD Projekt Red bryter visst løftene om å unngå Cyberpunk 2077-crunch

Du ser på Annonser

Etter at den tidligere Kotaku-journalisten Jason Schreier hadde skrevet om ekstrem overtid og meget krevende arbeidstider under utviklingen av spill som The Last of Us: Part II, Cyberpunk 2077 og Red Dead Redemption 2 i fjor inviterte lederne i Cyberpunk 2077- og The Witcher 3: Wild Hunt-selskapet CD Projekt han til et intervju hvor de ønsket å snakke om hvordan ting skulle endres fremover. Da sa lederen Adam Badowski at han nærmest lovet at det ikke ville være like mye av det som kalles crunch de siste månedene av Cyberpunk 2077-utviklingen som det var for The Witcher 3. Det løftet har tydeligvis blitt brutt.

Schreier, som nå skriver for Bloomberg, kan nemlig avsløre at Badowski nå har sendt ut en email til utviklerne i CD Projekt Red hvor han advarer dem om at de må jobbe seks dager i uken fremover, og dermed være i "full crunch-modus" de neste sju ukene frem til Cyberpunk 2077 lanseres den 19. november. Studiosjefen innrømmer at dette strider mot løftene han ga i fjor. Han beklager dette, men sier at de allerede har brukt opp alle andre muligheter. Dermed høres det ut som om de ikke våger å utsette spillet enda en gang etter at en rekke investorer ble meget sinte da den siste utsettelsen til november ble annonsert til tross for lovnadene i starten av året om at noe slikt ikke ville bli nødvendig.

På toppen av det hele hevder flere ansatte Schreier har snakket med at deler av CD Projekt Red allerede har jobbet helger og sene netter i over et år allerede, og at denne mailen bare gjør det klart at nærmest hele studioet nå må gjøre det samme. Heldigvis er det to gode nyheter i dette. For det første vil de aller fleste få betalt overtid for det ekstra arbeidet siden selskapet er bundet av polsk lov. For det andre kan vi være ganske sikre på at Cyberpunk 2077 vil være klart til den 19. november. Den dårlige nyheten er at dette vil gå på bekostning av ekstra blod, svette og tårer for folk som allerede er under ekstremt press. Forhåpentligvis vil slike saker til slutt gjøre forholdene bedre i spillindustrien generelt slik at jeg slipper å skrive mer om et tema mange allerede er leie av.