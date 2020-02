CD Projekt RED er nå Europas nest største spillselskap

Det har gått fort for CD Projekt RED de siste fem årene. Studioet var relativt stort etter lanseringen av The Witcher 2: Assassin of Kings, men det var først i forbindelse med The Witcher 3: Wild Hunt at studioet virkelig begynte å vokse.

Siden den suksessfulle lanseringen har studioet vokst seg større og større, og har både hyret inn flere og utvidet med flere støttestudioer. Og nå har de faktisk blitt det nest største spillselskapet i Europa. I hvert fall målt etter verdi, da en Reddit-bruker nylig la merke til at de nå er verdt over 8 milliarder dollar.

Det er en imponerende sum, og faktisk ikke langt unna hva Ubisoft er verdt i disse dager, nemlig 9.5 milliarder dollar.