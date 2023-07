CD Projekt Red er større enn Ubisoft igjen

HQ

Et halvt år før lanseringen av Cyberpunk 2077 var hypen rundt spillet så stor at CD Projekt Red-aksjene steg såpass til værs at selskapet var mer verdifullt enn selveste Ubisoft. Etter den dårlige lanseringen stupte dog verdien noe voldsomt slik at Assassin's Creed-, Far Cry- og Just Dance-skaperne ble størst i Europa igjen. Siden den gang har det blitt jobbet hardt for å fikse Cyberpunk 2077 og CD Projekts rykte, noe som nå har gitt resultater.

Forbes forteller nemlig at CD Projekt Red nå er verdt 3,5 milliarder dollar. Det betyr at CD Projekt Red nå er den største spillprodusenten i Europa etter å ha gått forbi Ubisoft, som er verdsatt til 3 milliarder dollar.

For å sette dette litt i perspektiv har Capcom en markedsverdi på rundt 8 milliarder og Microsoft mener altså at Activision Blizzard King er verdt over 68,7 milliarder dollar.