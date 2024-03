CD Projekt Red forkaster rundt 90 % av oppdragsideene

HQ

CD Projekt Red er en utvikler som er kjent for mange ting, men Cyberpunk 2077 og The Witcher-utvikleren har en lang historie med sideoppdrag. Fra monsterjaktene i The Witcher 3: Wild Hunt til de dype historiene som skjuler seg i Cyberpunk 2077s Night City, er det alltid mye å utforske utenfor hovedfortellingen.

PC Gamer spurte nylig oppdragsdesigneren Pawel Sasko hos CD Projekt Red om hvordan utvikleren tilnærmer seg sideoppdragene sine, og Sasko svarte at "en god designer har en akseptprosent på mellom 5 og 10 % for ideene sine."

"Hvis noen har 10 %, er dette sannsynligvis en av de beste personene vi har i teamet", fortsatte han. Det betyr at det bare er de beste som blir valgt ut når det gjelder oppdragsideer, og at mange flere konsepter enn vi trodde blir liggende igjen på gulvet.

"Så det jeg gjør med designerne våre, er å si: Ok, her er listen over sjangre. Her er en liste over temaene jeg vil at dere skal jobbe med - en liste over emner. Skriv pitcher til meg. Og så skriver de fem, ti, tjue om dagen. En god pitch består av fire setninger, eller noe sånt: Det er pitchen. Ingen kunstnere har bare gode ideer. Vi har alle dårlige ideer og mange av dem, men vi velger bare ut de beste fem prosentene."

