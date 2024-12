CD Projekt Red forklarer hvorfor Ciri er hovedrollen The Witcher 4

HQ

Det var under gårsdagens glitrende arrangement med Geoff Keighley at vi fikk vårt første virkelige glimt av CD Projekt Reds etterlengtede kommende blockbuster: The Witcher 4. I tråd med den lille informasjonen som hadde lekket ut på forhånd, var det ikke Geralt som var i sentrum for det som skal bli en ny trilogi, men Ciri. Noe som har skapt en del oppstyr på nettet, men for CD Project Red er det et naturlig og logisk neste skritt i historien.

Spilldirektør Sebastian Kalemba påpeker at Ciris unge alder gir spillerne større frihet til å forme karakteren hennes, noe som ikke var mulig med Geralt. Ciri er på god vei til å bli en Witcher på sine egne premisser, noe som gir rom for å utforske hennes unike måte å håndtere ulike situasjoner på. For ikke å snakke om å berike historien med nye nyanser som spillerne kan utforske.

Både Mitręga og Kalemba er klar over at valget av Ciri som hovedperson er noe kontroversielt, men de understreker at avgjørelsen ikke ble tatt med lett hjerte. Ifølge de to har samtalene om fremtiden til The Witcher pågått i nesten ni år, og Ciri pekte seg tidlig ut som det opplagte valget. Karakteren hennes byr på mange utfordringer og muligheter, noe som de sier gir ny energi og inspirasjon. Som de nevnte i et intervju og sa :

"Det har alltid handlet om henne, helt fra Saga da du leste det i bøkene. Hun er en fantastisk karakter med mange lag. Og som hovedperson har vi selvfølgelig sagt farvel til Geralt tidligere. Så dette er en fortsettelse. For oss alle er det vel som om det var meningen at hun skulle være her. Det har alltid vært henne."

Hva synes du om valget av Ciri som hovedperson i den nye trilogien?