CD Projekt RED hyrer støttestudio til å hjelpe med å få ferdig Cyberpunk 2077

Selv om Cyberpunk 2077 har vært under utvikling i mange, mange år, så gjenstår det mye hardt arbeid før spillet kan lanseres i september, så mye arbeid at CD Projekt RED har bruk for hjelp utenfra for å gjøre det ferdig.

Så derfor har de nå hyret et støttestudio til å hjelpe dem med den siste delen av utviklingen. Studioet QLOC, som spesialiserer seg i å porte spill til andre plattformer, samt kvalitetssikring, har avslørt via Twitter at de skal hjelpe til med å ferdigstille Cyberpunk 2077.

"Exciting news from #QLOCdragons! We are providing support on the development and testing of Cyberpunk 2077! Next stop: Night City! Wick-ed entertainment guaranteed!"