CD Projekt Red lanserer Cyberpunk 2077-sommerkleskolleksjon

Cyberpunk 2077 skulle egentlig ha vært utgitt nå, men så ble det utsatt en gang til. Men kanskje er det derfor CD Projekt Red introduserer en hel kolleksjon med sommerklær basert på spillet i hva de kaller "Summerpunk Collection".

Blant annet kan du skaffe en Pacifica-cap, Pacifica x Voodoo Boys-singlet, Pacifica x Animals-gymbag og en t-skjorte kalt "Night City Changes Everybody" (i to forskjellige stiler). Vil du kle deg i cyberstil i sommer kan du surfe over hit og sjekke ut kolleksjonen.