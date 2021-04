CD Projekt Red lover å ikke legge Cyberpunk 2077-utviklingen på hylla

Du ser på Annonser

De siste månedene har CD Projekt Red jobbet hardt for å fikse problemer i Cyberpunk 2077 etter katastrofelanseringen. Og uansett hvor mye klager de har fått, har de ingen planer om å gi opp håpet.

I et intervju hos Reuters med sjefen Adam Kicinski, sier han at studioet sikter på å bringe Cyberpunk 2077 til et nivå de kan være stolte over:

"I don't see an option to shelve Cyberpunk 2077. We are convinced that we can bring the game to such a state that we can be proud of it and therefore successfully sell it for years to come."

Hovedfokuset deres akkurat nå er, og bør være, å fikse spillet slik at det fungerer bra på plattformene det allerede eksisterer på. De slapp nylig en mildt sagt massiv oppdatering som tok tak i et hav av problemer, men det dukket også opp noen nye problemer etter denne, så de har fortsatt en lang vei å gå. Når det eventuelt kommer utvidelser eller dedikerte utgaver til PlayStation 5 og Xbox Series gjenstår å se.