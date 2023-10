CD Projekt Red ønsket ikke å følge opp Cyberpunk 20777-historien med en utvidelse

HQ

Cyberpunk 2077s Phantom Liberty-utvidelse gir fansen en flott tilleggshistorie med Idris Elba, et nytt område å utforske og mye mer, men den griper ikke inn i hendelsene i hovedoppdraget og foregår heller ikke kanonisk sett etter spillets slutt.

I en samtale med PC Gamer forklarte fortellerdirektør Igor Sarzyński hvorfor det er slik. "Vi vurderte et par andre scenarier. Men ingen av dem var en fortsettelse av hovedhistorien i spillet. Sluttene er for forskjellige til at en enkelt tråd etter hovedhistorien gir mening for dem alle - og du vil ikke velge én og ugyldiggjøre andres valg.

Sluttene er skrevet slik vi ønsket at de skulle være - de etterlater spillerne med en urolig følelse, tvinger dem til å tenke og gir ikke enkle svar", sier Sarzyński. fortsetter Sarzyński. "De holder seg til deg. Du trenger ikke å vanne dem ut. Noen ganger er mindre mer."

Spillet legger til enda en potensiell slutt hvis du ønsker å forfølge den, men det har en høy pris. Igjen virket det som om CD Projekt Red ikke ønsket å ha gode og dårlige avslutninger. De ville heller at du skulle sitte igjen med en blandet følelse når rulleteksten gikk.