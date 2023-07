CD Projekt Red permitterer 9 % av de ansatte

HQ

Det polske kraftverket av en utvikler, CD Projekt Red, har kunngjort en organisasjonsendring, nærmere bestemt at de vil si opp rundt 9 % av arbeidsstokken. Årsaken til oppsigelsene, som tilsvarer rundt 100 personer, skal være at utvikleren er overbemannet.

CD Projekt Reds administrerende direktør, Adam Kiciński, uttalte seg om endringene i et brev:

"Vi har nøye vurdert alle teamene i selskapet med tanke på deres forventede bidrag til gjennomføringen av strategien vår. Det er ingen enkel måte å si dette på, men i dag er vi overbemannet. Vi har dyktige folk om bord som er i ferd med å avslutte oppgavene sine, og basert på nåværende og forventede prosjektbehov vet vi allerede nå at vi ikke har andre muligheter for dem det neste året.

"Resultatet er at studioet sier opp rundt 100 personer, noe som tilsvarer rundt 9 % av hele teamet. Dette vil ikke skje umiddelbart, ettersom noen ansatte vil bli sagt opp så sent som i 1. kvartal 2024, men i åpenhetens ånd har vi valgt å dele informasjonen nå. Vi ønsker at medarbeiderne skal få god tid til å bearbeide og tilpasse seg endringene, og vi har også sørget for å tilby alle en omfattende sluttpakke."

CD Projekt Red har mange prosjekter på gang, blant annet den kommende Phantom Liberty -utvidelsen til Cyberpunk 2077, og deretter en Cyberpunk-oppfølger kjent som Project Orion, og flere Witcher-titler (Project Polaris og Project Sirius). Utvikleren jobber også med sin første originale IP på toppen av alt dette, og denne regnes som Project Hadar.