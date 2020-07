CD Projekt RED snakker litt om Badlands i Cyberpunk 2077

Du ser på Annonser

Som du kanskje har fått med deg har CD Projekt RED den siste tiden introdusert oss for de forskjellige delene som utgjør Cyberpunk 2077s gigantiske verden, og vi har inntil videre sett mange av byen Night Citys diverse distrikter.

Men hva med området utenfor byen? Der finner vi det Mad Max-liknende Badlands, og det er dette området som er i fokus nå. Via Twitter skriver CD Projekt RED følgende om området som omringer Night City:

"Sparsely populated by Nomads, the Badlands are the vast plains outside of the city proper. Unchecked resource extraction, burning oil fields, rampant pollution; this district makes Night City feel like a rich oasis. But it holds golden opportunities for those in the know."

Du kan se bilder her: