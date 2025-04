CD Projekt Red svarer på forespørsler om The Witcher 3 Switch 2-port

HQ

Blant listen over spill på vei til Nintendo Switch 2 ved konsollens lansering og utover, var spillere glade for å se Cyberpunk 2077 lage listen. Det fikk imidlertid noen til å lure på om vi også ville se CD Projekt Reds andre store RPG, The Witcher 3: Wild Hunt gjøre det til den nye konsollen.

På spørsmål fra Eurogamer om The Witcher 3 kom til Nintendo Switch 2, unngikk CD Projekt Red spørsmålet. Spillteknisk designekspert Filip Downar sa at det holder planene under omslag akkurat nå, da det er "alt inn på Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, " som lanseres for Nintendo Switch 2.

"Vårt forhold til Nintendo går tilbake til den originale Nintendo Switch, hvor vi ga ut The Witcher 3: Wild Hunt. Vi var fornøyde med hvordan det spillet ble mottatt av spillerne, så da vi hørte om den kraftigere Nintendo Switch 2, tenkte vi umiddelbart at det ville være den perfekte plattformen for Cyberpunk 2077", sier Downar.

The Witcher 3: Wild Hunt Cyberpunk 2077 ble på en eller annen måte gjort spillbart på Nintendo Switch, men med ytelsesøkningen som tilbys av en Nintendo Switch 2, vil opplevelsen sannsynligvis være morsommere for mange spillere og mer lik hvordan spillet spilles på moderne konsoller og PC.

The Witcher 3: Wild Hunt er nå tilgjengelig på PC, PS4 & PS5, Xbox One & Xbox Series X/S og Nintendo Switch.