CD Projekt Red trekker også støtten til Gwent

Det ser ut til at CD Projekt Red er i full gang med å refokusere sine kjerneprosjekter, og dermed kutte unødvendige spill. Nylig hørte vi at The Witcher: Monster Slayer snart legges ned, og nå vet vi at de kommer til å trekke støtten til Gwent: The Witcher Card Game også.

Hearthstone-konkurrenten har ellers operert i mange år nå, men Pawel Burza fra CD Projekt Red sier via Twitter at de vil legge ned i 2023:

Det kommer nye kort og eventer gjennom gele 2023, men når året er omme vil så å si alle de ansatte fordeles på andre prosjekter.