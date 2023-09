CD Projekt Red vil at du starter en ny runde med Cyberpunk 2077 før du spiller Phantom Liberty.

HQ

Hvis du tenker på å støve av den gamle gjennomspillingen av Cyberpunk 2077 fra 2020 eller 2021 og gå rett inn i Dogtown, bør du kanskje tenke om igjen, for CD Projekt Red har fortalt spillerne at de kanskje bør tenke på en helt ny gjennomspilling.

Dette kommer fra et Twitter/X-innlegg fra utviklerne, der det står at selv om du vil kunne hoppe inn i utvidelsen med din nåværende karakter/save, har spillet endret seg så mye med oppdatering 2.0 at det anbefales at du starter på nytt.

"På grunn av de mange endringene vil det å starte på nytt gi deg en bedre spillopplevelse!", står det i innlegget. Selv om dette er CD Projekts anbefaling, ser det ikke ut til at det er noe i veien for å ta med den opprinnelige karakteren din på et nytt eventyr. Med bare noen få dager igjen til Phantom Liberty lanseres, er det kanskje ikke alle som har tid til å skynde seg helt gjennom spillet.

Kommer du til å starte på nytt i Cyberpunk 2077?