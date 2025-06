CD Projekt Reds ledere vet at studioet må holde seg til sin RPG-nisje

HQ

Gjennom årene, og ikke minst med de to siste utgivelsene, har CD Projekt Red etablert seg som en utvikler som leverer AAA-rollespillopplevelser som få andre kan. Det virker som om studioet er godt klar over dette, og ikke ønsker å avvike fra å lage denne typen opplevelser.

I AnsweRED-podcasten (via VGC) var medstifter Marcin Iwiński og felles administrerende direktør Adam Badowski enige om at de egentlig ikke kan avvike fra det CD Projekt Red er kjent for nå for tiden. "I alt vi gjør, har vi lært at vi må være knivskarpt fokuserte." sier Iwiński. "Vi kan ikke gjøre så mange ting vi gjerne skulle gjort, og som vi er fristet til å gjøre."

"Vi prøvde, men det fungerte ikke. Vi må fokusere på det vi er gode til, og virkelig satse 100 prosent."

"Alt ligger i strategien vår. Vi skal utvikle AAA RPG-spill med åpen verden og narrativ, og dette er vår, la oss si, nisje. Så fokuset er der," la Badowski til.

Så ikke forvent et lineært førstepersons skytespill eller et VR-skrekkspill fra CD Projekt Red med det første. Så lenge CDPR lager gode rollespill, tviler vi imidlertid på at fansen vil ønske at de skal avvike fra sin favorittsjanger.