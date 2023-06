CD Projekt Red-veteraner har grunnlagt et nytt spillstudio som jobber med et karakterdrevet spill som utspiller seg i apokalypsen

HQ

Polen har blitt et knutepunkt for global spillutvikling, og er vertsland for mange store studioer, blant annet CD Projekt Red, 11 Bit Studios, Division 48, med flere. Med et så bredt spekter av talenter fra landet har en samling utviklere fra disse velkjente studioene slått seg sammen for å skape et nytt utviklingsstudio som jobber med et karakterdrevet spill som utspiller seg i apokalypsen, og som lover et par twister.

Studioet går under navnet Blank og er grunnlagt av Mateusz Kanik, Jędrzej Mróz, Marcin Jefimow og Mikołaj Marchewka, som alle skal fungere som henholdsvis spillregissør, utøvende produsenter og administrerende direktør.

Blank har også allerede ansatt Michal Dobrowolski, Artur Ganszyniec og Grzegorz Przybyś som henholdsvis design director, narrative director og art director, og alle disse tre og grunnleggerne har tidligere erfaring fra blant annet CD Projekt Red, 11 Bit, Division 48 og Rookiez.

"Etter å ha jobbet i mange år i en stadig mer konservativ bransje, er vi klare for å lage dristige, innflytelsesrike prosjekter som deler vår unike kreativitet og våre verdier", sier Kanik. "Der bransjen går inn for et diktatur av det kreative individet, ønsker vi å gi eierskapet til teamet. Der bransjen er opptatt av krunch-kultur, foretrekker vi balanse mellom arbeid og privatliv. Der bransjen sier at større er bedre, satser vi på velpolerte spill med fokus på følelser, historie og håndverk."

Akkurat nå har Blank totalt 10 ansatte, men er i ferd med å utvide til 60 personer for å støtte utviklingen av det uannonserte prosjektet, som vi foreløpig ikke vet noe om, bortsett fra den korte informasjonen vi nevnte tidligere. Vi har i det minste et konseptbilde av spillet, som du kan se nedenfor.