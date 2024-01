Celeste lanserer 3D-plattformspill for å feire spillets seksårsjubileum

HQ

Hvis du er en stor fan av 2D-sidescrollerspillet Celeste, men ennå ikke har noen måte å feire spillets seksårsjubileum på, har teamet bak indiesuksessen noe for deg.

Celeste 64: Fragments of the Mountain er - som navnet antyder - et plattformspill inspirert av grafikken på N64 og den originale PlayStation. Det er et 30 minutter langt eventyr som tar opp rundt 30 MB plass på PC-en, og du kan ta en nærmere titt på det her.

Teamet sier at spillet ble laget på rundt en uke, noe som er ganske imponerende med tanke på hvordan det ser ut. Hvis du også vil ta med deg dette eventyret på farten, er det mulig å spille på Steam Deck.