Celeste-skaperne avslÃ¸rer Earthblade

Høsten 2019 fortalte TowerFall- og Celeste-skaperen Matt Thorson at Matt Makes Games skiftet navn til Extremely OK Games for å markere at det nå ikke bare var han som laget spill lenger og at arbeidet med et helt nytt spill hadde startet. Den gang bemerket jeg at det nok ville ta lang tid før vi hørte noe mer om prosjektet, noe som viser seg å stemme. Ikke at vi får høre særlig mye når mer informasjon kommer heller.

Thorson har kunngjort at det neste spillet vil hete Earthblade. I tillegg til det kan han avsløre at det atter en gang vil være et 2D-spillet som blander action og utforskning i en sømløss pixel art-verden som skal pakkes inn i den nydelige musikken til Lena Raine (hun laget også musikken i Celeste). Sistnevnte får vi faktisk vite mest om, for du kan høre en av melodiene de har tenkt å bruke i spillet her.

Mer informasjon må vi nok vente en god stund på, for Thorson bemerker flere ganger at Earthblade fortsatt er langt unna, men nå har vi i alle fall et navn og bittelitt informasjon.