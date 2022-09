Certain Affinity har jobbet over to år på deres Halo Infinite-prosjekt

HQ

Dessverre har 343 Industries bevist at de har svært vanskelig for å overholde deadlines, og mange fans er nå skuffet over deres håndtering av hele live service-aspektet av Halo Infinite. Man må imidlertid ikke glemme at Certain Affinity, som har gitt oss noen av de mest berømte Halo-kartene og moddene gjennom flere tiår, jobber med en gigantisk flerspillerutvidelse, som mange sier er en slags Battle Royale.

Og hvor ambisiøs er denne utvidelsen? Det vet vi litt mer om nå. Certain Affinity-grunnleggeren Max Hoberman, tidligere Online Lead hos Bungie, hadde følgende å si i et intervju med Venture Beat:

"The biggest thing we're doing that's public right now, for more than two years now we've been working on Halo Infinite doing something that - they're very prescriptive about what we can say. But we're doing something unannounced, and we're doing lead development on that unannounced thing, from conception and design. It's something big and new for the franchise. But I can't say any more about it. That's our single largest project of our three projects currently. We have close to 100 developers working on that."

Det høres virkelig ambisiøst ut.