Du har sannsynligvis aldri hørt om Chainsawesome Games med mindre du virkelig er interessert i lokal flerspiller og kjenner indies. De lagde den store hiten Knight Squad, der opptil åtte spillere (beklager, riddere) konkurrerer i forskjellige arrangementer.

Det ble senere etterfulgt av Knight Squad 2, som også er veldig bra, men stort sett det samme med forbedrede produksjonsverdier. Deres tredje spill var Aftercharge, som dessverre ikke klarte å levere på et ganske originalt løfte. Og nå er det slutt.

På utviklerens Discord forklarer de nå at de er tvunget til å legge ned studioet sitt:

- Det er med knust hjerte vi må meddele at Chainsawesome Games legges ned. Fiaskoen til Aftercharge og den gjennomsnittlige suksessen til Knight Squad 2 la for mye press på oss økonomisk og følelsesmessig, og vår nye prototype oppfylte ikke forventningene våre. Vi konkluderte med at det var på tide å gå videre og si farvel.

Vi ønsker å takke alle i dette samfunnet for deres støtte gjennom alle disse årene. Dere ga oss motivasjonen til å lage innovative nye spill og presse grensene våre. Vi vil alltid huske moroa vi hadde da vi utviklet Aftercharge med deres hjelp og når vi spilte sammen under playtest-øktene. Vi hadde ikke kommet så langt uten dere, og vi vil for alltid være takknemlige for deres engasjement for studioet vårt.

Vi kommer til å savne dere alle.»

Så langt er Knight Squad 2 fortsatt tilgjengelig på alle de digitale butikkene (PC, PlayStation, Switch og Xbox), men når indiestudioer legges ned blir selvpubliserte spill noen ganger fjernet. Hvis du er interessert i lokal flerspiller (med fire spillere er det flott, med flere er det helt strålende), sørg for at du får dette før det kan forsvinne for godt - og takk Chainsawesome Games for all latter og moro.