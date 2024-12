Champions League Oppsummering av 6. kampdag: Liverpool, Paris og Real Madrid vant sine kamper på tirsdag

HQ

Champions League første dag for Matchweek 6 hadde noen ganske viktige kamper, inkludert avgjørende kamper for noen av Europas største lag som var på tynn is. Og for det meste var det ikke mange overraskelser i resultatene.

Vel, ikke mange overraskelser, bortsett fra Inter Milan, som var det eneste laget som ikke hadde sluppet inn et eneste mål ennå. Men Nordi Mukiele fra Bayer Leverkusen scoret i det 90. minutt, og påførte Inter sitt første nederlag så langt i Champions League.

Liverpool er nå det eneste perfekte laget i Champions League, med 6 seire og ingen tap, etter at de ble kvitt Girona i går kveld.

De andre tapene kom fra Bayern München, som scoret fem mål mot Shakhtar Donetsk på Arena AufSchalke, deres midlertidige hjem på grunn av den russiske invasjonen i Ukraina (1-5), og Paris Saint-Germain, som desperat trengte en seier, og det fikk de, 0-3 mot Salzburg i Østerrike.

Real Madrid puster også ut etter en hardt tilkjempet seier mot Atalanta, en reprise fra den europeiske supercupen i august. Mbappé scoret sitt 50. mål i Champions League i 2-3-seieren for bortelaget, men Atalanta hadde flere sjanser til å utligne i løpet av de siste 25 minuttene.

Og alt håp forsvant for Leipzig, som er bekreftet eliminert etter å ha tapt 2-3 mot Aston Villa. Det tyske laget, som nådde semifinalen i 2020, har tapt alle seks kampene så langt.

Alle resultatene fra tirsdagens Champions League-kamper



Girona 0-1 Liverpool



GNK Dinamo 0-0 Celtic



Atalanta 2-3 Real Madrid



Bayer Leverkusen 1-0 Inter



Club Brugge 2-1 Sporting CP



Salzburg 0-3 Paris Saint-Germain



Sjakhtar Donetsk 1-5 Bayern München



Leipzig 2-3 Aston Villa



Brest 1-0 PSV Eindhoven