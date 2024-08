Channing Tatum blir rar i Blink Twice sin siste trailer

Mange kjenner henne som datter av den legendariske rockestjernen Lenny Kravitz og som Matt Reeves' Catwoman, men Zoë Kravitz har også spilt i en rekke andre filmer og prosjekter tidligere, blant annet X-Men: First Class, Mad Max: Fury Road, Big Little Lies, med mer.

Denne måneden skal Kravitz prøve seg på noe hun aldri har gjort før, nemlig å regissere en storfilm, nemlig Blink Twice (tidligere kjent som Pussy Island), med Channing Tatum i hovedrollen sammen med Naomi Ackie, Alia Shawkat og Adria Arjona.

Blink Twice Filmen handler om Tatums rolle som teknologimilliardæren Slater King, som inviterer cocktailservitrisen Frida (Ackie) til å bli med ham og vennene hans til hans private øy, men så begynner det å skje merkelige ting og hendelser.

Filmen har premiere allerede neste uke, den 23. august, og du kan se den andre og siste traileren for filmen nedenfor for å få en smakebit av hva den vil by på.