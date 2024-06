Channing Tatum hevder at det fantes et manus til 23 Jump Street, og at det var det beste han noen gang har lest

HQ

Det er rart at vi aldri fikk en tredje del i de rebootede Jump Street -filmene, ettersom filmserien med Channing Tatum og Jonah Hill gjorde det bra på kino og var ganske populær blant fansen også. Det gikk en stund rykter om at en tredje film var under utvikling, og at den faktisk skulle være en crossover-film med Men in Black, men den ble aldri realisert, noe som fikk mange til å tro at det bare var et utgått rykte.

Det ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle. I en samtale med Comic Book hevder Tatum at et manus for den tredje crossover-filmen eksisterte, og at det var det beste han noensinne har lest for en tredje film.

"Det er et prosjekt som ble skrevet, og det er fortsatt det beste manuset jeg noensinne har lest for en tredje film".

Heldigvis var Fly Me to the Moon medspiller Scarlett Johansson til stede for å spørre hva som skjedde, hvorpå Tatum svarte: "Det er bare mye byråkrati, en slags over-linjen-greier. Det er veldig vanskelig å få den laget, og vi har prøvd å få det gjort."

Selv om det virker usannsynlig at vi får se filmen, gir det oss et glimt av håp om at den en dag vil få grønt lys.