Channing Tatum ville gjort "mange forferdelige ting" for å lage en Gambit-film

HQ

Deadpool & Wolverine brakte Elektra og Blade tilbake, men kanskje mest overraskende av alt introduserte den oss for en live-action-versjon av en fancast mange hadde hatt i årevis, nemlig Channing Tatum som Gambit.

Tatum passet umiddelbart inn i rollen i filmen, og selv om mange av replikkene hans var komiske, var det en emosjonell opplevelse for Tatum selv å være i drakten, som han avslørte for Jimmy Fallon. Da han ble spurt om han ville lage sin egen film, var det klart at Tatum ville gripe sjansen.

"Jeg ville drept kattunger", sa Tatum. "Jeg ville gjort mange forferdelige ting for å få det til å skje."

Så før vi ser noen døde dyr, er det kanskje best for Kevin Feige å ta en telefon og ordne opp i denne filmen. Med Deadpool & Wolverine som minner oss alle på hva slags karakter Gambit kan være, og at han kan tegne, virker det som et prosjekt med bein i nesa.