Charles Dolan går bort 98 år gammel

Charles Dolan, visjonæren som grunnla HBO på 1970-tallet, har gått bort i en alder av 98 år. Ifølge familien, som delte nyheten med Newsday, døde Dolan av naturlige årsaker, omgitt av sine nærmeste. Hans banebrytende arbeid med HBO endret for alltid TV-landskapet, og banet vei for en æra med premium historiefortelling.

Under Dolans ledelse ble HBO hjemsted for noen av de mest anerkjente seriene i historien, inkludert The Wire, The Sopranos, Band of Brothers, Game of Thrones og The Last of Us. Hans bidrag satte standarden for originalprogrammer og beviste at TV kunne konkurrere med kino når det gjaldt kvalitet og gjennomslagskraft.

Hvil i fred, Charles Dolan.