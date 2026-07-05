Charles Leclerc vant det kaotiske britiske Grand Prix, mens Antonelli igjen ikke klarte å score poeng

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Charles Leclerc gikk seirende ut av et turbulent britisk Grand Prix på Silverstone, der Andrea Kimi Antonelli falt ned til 16. plass til tross for at han startet fra pole position, og der Max Verstappen krasjet og ikke fullførte løpet, noe som utløste en langvarig sikkerhetsbilperiode som ytterligere forvirret sluttresultatet.

Leclerc krysset målstreken først under sikkerhetsbilforhold, og Russell, som var ute på banen mens de andre var inne i pit, sikret seg andreplassen. Hamilton klarte, til tross for en straff på fem sekunder for å ha startet for tidlig, å ta tredjeplassen, men han vil bli undersøkt for et mulig brudd på reglene ved gult flagg.

For Leclerc var dette hans niende seier i karrieren, den første siden Grand Prix i USA i oktober 2024. Det var også Ferraris 250. Grand Prix-seier. «Dessverre var kanskje ikke avslutningen akkurat slik jeg hadde drømt om, men å vinne etter de siste helgene som har vært spesielt vanskelige, med alt arbeidet vi har lagt ned for å prøve å få følelsen tilbake i bilen», sa monegasken. «I dag var følelsen tilbake der den skal være. Jeg er så utrolig glad.»

Antonelli, som igjen fikk tekniske problemer, klarte ikke å score poeng for andre gang i de tre siste løpene, så avstanden til Russell er redusert til 25 poeng:

Formel 1-stillingen etter det britiske Grand Prix:



Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 poeng

George Russell (Mercedes) – 154 poeng

Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 poeng

Charles Leclerc (Ferrari) – 108 poeng

Lando Norris (McLaren) – 97 poeng

Oscar Piastri (McLaren) – 82 poeng

Max Verstappen (Red Bull) – 76 poeng

