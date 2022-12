Charlie Cox bekrefter at han ikke er med i Deadpool 3

Etter å tidligere ha antydet at det kan være "et sted for Daredevil å dukke opp i Deadpool", har Charlie Cox nå bekreftet at hans blinde superhelt ikke vil vises i den tredje Deadpool-filmen. Overfor TechRadar bekrefter Cox dette og sier: "Jeg er definitivt ikke i Deadpool 3"

I tegneseriene har de to superheltene samarbeidet ved flere anledninger, så etter Cox sin første uttalelse hadde mange fans håpet på dette i Deadpool 3, hvor vi imidlertid får se Wolverine, spilt av Hugh Jackman.

Selv om Charlie Cox nå har bekreftet at han ikke vil være med i filmen, forventer vi at fansen fortsetter å håpe. Påstander som dette er faktisk ikke alltid sanne. Du husker vel at Andrew Garfield flere ganger hevdet at han ikke ville være med i Spider-Man: No Way Home?