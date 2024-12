Charlie Cox' Daredevil skal spille en nøkkelrolle i fremtidige MCU-prosjekter

HQ

Charlie Cox' fremtid i Marvel Cinematic Universe kan bli enda større enn forventet, med hint om at hans portrett av Daredevil kan komme til å spille en viktig rolle i kommende MCU-filmer. Cox har høstet mye ros for sin fremstilling av Matt Murdock, med opptredener i Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law, Echo og den etterlengtede Daredevil: Born Again-serien på Disney+ i 2025. Nå, ifølge et Instagram-innlegg fra DFRNT Health & Fitness, trener Cox for tiden for en stor Avengers-film, noe som utløser spekulasjoner om at Daredevil kan dukke opp i Avengers: Doomsday eller Avengers: Secret Wars.

Selv om ingenting er bekreftet ennå, er utsiktene til at Daredevil blir med i Avengers-serien spennende for fansen. Hvis Cox faktisk forbereder seg til en av disse kommende filmene, vil det markere hans største rolle i MCU til dags dato. Frem til nå har han først og fremst opptrådt på TV, med kun en liten cameo i Spider-Man: No Way Home. De multivers-sentriske historiene i Doomsday og Secret Wars åpner døren for en annen versjon av Daredevil, kanskje til og med en mer uhyggelig utgave av Matt Murdock.

Foreløpig venter fansen spent på en offisiell uttalelse om Cox' involvering i disse store MCU-filmene. Med Daredevil: Born Again sesong 1 sannsynligvis setter scenen for hans neste store opptreden, ser fremtiden til karakteren i MCU lysere ut enn noensinne. Kan Daredevil få en helt ny rolle i MCUs største kommende prosjekter?

