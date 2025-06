Charlie Cox forteller om sin Clair Obscur: Expedition 33 -opptreden

HQ

De som har spilt Clair Obscur: Expedition 33 vil vite at Charlie Cox, kjent for å ha spilt Daredevil i det siste, dukker opp i rollen som Gustave, en karakter som mange knytter seg til tidlig i spillet, for så å bli overrasket på slutten av første akt. Til tross for spillets megasuksess har Cox vært ganske fjern fra det, men han har nå berørt sin rolle og involvering i en nylig panelopptreden på Washington State Summer Con, som fanget av Charlie Cox Fansite på X.

Cox uttalte følgende om Clair Obscur: Expedition 33: "Jeg mener ikke å minimere det på noen måte, det er så kult, tilsynelatende er spillet kjempebra. Jeg er ikke en gamer ... Jeg har ikke spilt det. Agenten min spurte meg om jeg ville gjøre en voiceover ... Jeg var i studio i fire timer, kanskje... Folk sier hvor fantastisk det er og "gratulerer", og jeg føler meg som en total bedrager. Men jeg er så glad på selskapets vegne, så glad for at det gikk så bra."

Hva synes du om Cox' opptreden i Clair Obscur: Expedition 33, og hvilken karakter er din favoritt?