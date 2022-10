Charlie Cox håper på mer CGI i Daredevil: Born Again

HQ

Charlie Cox kommer offisielt tilbake som Daredevil. Vi må imidlertid vente til 2024 før vi får se ham dukke opp igjen i sin egen TV-serie på Disney+, som nok ikke blir like mørk som Netflix-serien. Noe vi imidlertid kan se mer av i 2024, sammenliknet med Netflix-serien, er mer spesialeffekter. Charlie Cox selv ser frem til dette, da det vil vise frem hans mer akrobatiske evner:

"Hopefully, on the Disney Plus show, Born Again, we will be able to use - and I hope that we do it sparingly, I believe it should be used sparingly - but we'll hopefully be able to use a tiny bit more CGI in the action sequences. Just to emphasize his gymnastic abilities that have been basically impossible to do."

Gleder du deg til et gjensyn med Daredevil?

Kilde