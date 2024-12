Charlie Cox sier Daredevil: Born Again vil bli mørkere enn noensinne

HQ

I en nylig samtale med Entertainment Weekly har Charlie Cox antydet at den kommende Disney+-serien Daredevil: Born Again kan ta en mørkere vending enn sin forgjenger på Netflix. Å flytte en karakter som Daredevil, kjent for sine dystre historier og moralske kompleksitet, til Mikke Mus' hjem fikk mange fans til å klø seg i hodet. Men ifølge Cox og showrunner Dario Scardapane legger serien ikke fingrene imellom når det gjelder å holde intensiteten i live.

Til å begynne med ble serien lansert som et mer juridisk drama, men et eller annet sted underveis bestemte det kreative teamet seg for å styre den tilbake mot den actionfylte, krimfokuserte stemningen som fansen kjenner og elsker. Målet? Å finne den perfekte balansen mellom det som fungerte på Netflix og noe nytt nok til å stå på egne ben.

Cox gjorde det klart at seriens mørkere tone ikke var oppe til forhandling. Både han og Vincent D'Onofrio, som er tilbake som den ikoniske Kingpin, følte at hvis de skrudde ned på tonen, ville de risikere å miste det som gjorde serien spesiell i utgangspunktet. De ønsket å holde seg til sine våpen, og sørge for at historien fortsatt treffer hardt og appellerer til et eldre publikum.

Det er selvfølgelig Disney+, så ikke forvent bøttevis med blod eller overdreven vold. Cox har erkjent at selv om serien vil tone ned det blodige sammenlignet med Netflix-dagene, vil den ikke ofre den rå emosjonelle vekten og spenningen som fansen har forventet. Kort sagt, det er den samme Daredevil du elsker, bare med litt mindre rot.

Med Deborah Ann Woll og Elden Henson i nye roller som henholdsvis Karen Page og Foggy Nelson, tar serien med seg kjente fjes tilbake, samtidig som den dytter fortellingen inn i ukjent territorium. Selv om det teknisk sett er en fortsettelse av Netflix-serien, er det tydelig at teamet ønsker å utvide omfanget og introdusere Daredevil for en ny generasjon av seere.

Serien kommer på Disney+ den 4. mars 2025, og Daredevil: Born Again gjør seg klar til å levere en ny versjon av Marvels favoritthelt på gatenivå. Vil den leve opp til den høye standarden som Netflix-serien har satt? Det vil tiden vise, men fansen er i hvert fall håpefulle.

Hva synes du om den? Bør Daredevil holde seg til sine dystre røtter, eller er det på tide å riste opp i ting?