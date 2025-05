Charlize Theron er tilbake som udødelig leiesoldat i The Old Guard 2

Det har tatt litt lenger tid enn mange hadde forventet, men Netflix har endelig klart å få på plass et manus, en regissør og de tilbakevendende skuespillerne til oppfølgeren til The Old Guard fra 2020. Actionfilmen med Charlize Theron i hovedrollen som en udødelig leiesoldat endte med en cliffhanger, og vi har ventet i fem år på å se hva som skjer videre. Heldigvis er ventetiden nesten over.

Netflix har nemlig premiere på The Old Guard 2 denne sommeren, nærmere bestemt 2. juli. I actionoppfølgeren er Theron tilbake i hovedrollen som gruppens sjef, Andromache of Scythia (også kjent som Andy), og denne gangen står hun overfor en helt annen utfordring. Hun må nemlig overvinne en skurk som har vært ute etter å ta knekken på de udødelige leiesoldatene i tusenvis av år, samtidig som hun er dødelig for første gang i sitt lange, lange liv... Denne mystiske trusselen spilles av Uma Thurman, og rollebesetningen utvides også med blant andre Henry Golding, som her spiller en gammel venn.

Det offisielle synopsis forklarer: "Andy (Charlize Theron) og hennes team av udødelige krigere er tilbake, med en fornyet følelse av målbevissthet i sitt oppdrag om å beskytte verden. Booker (Matthias Schoenaerts) er fortsatt i eksil etter forræderiet, og Quynh (Veronica Ngô) er ute etter hevn etter å ha rømt fra undervannsfengselet sitt, og Andy sliter med sin nyvunne dødelighet mens en mystisk trussel dukker opp som kan sette alt hun har jobbet for i tusenvis av år i fare. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) og James Copley (Chiwetel Ejiofor) får hjelp av Tuah (Henry Golding), en gammel venn som kan være nøkkelen til å løse mysteriet bak den udødelige eksistensen."

The Old Guard 2 er regissert av Victoria Mahoney, og du kan se traileren nedenfor.